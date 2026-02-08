XSMB 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 8/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 8/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng từ Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tiếp tục quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số do Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được tổ chức quay thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc trúng thưởng chỉ được nhận giải trong 30 ngày kể từ ngày quay số. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ chi trả tiền thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, thường xử lý sớm hơn thời hạn.

- Công tác trả thưởng XSMB được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, đảm bảo người trúng giải nhận tiền thuận lợi, chính xác và không phát sinh phiền toái.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được chi trả giải thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ do công ty phát hành: Vé phải do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

- Trùng khớp kết quả mở thưởng: Dãy số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong các giải được công bố trong kỳ quay XSMB tương ứng.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa; vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước và tình trạng ban đầu khi phát hành.

- Đúng thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải phải đến nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không thuộc diện khiếu nại, tranh chấp. Mọi vấn đề pháp lý (nếu có) phải được giải quyết xong trước khi tiến hành chi trả.

