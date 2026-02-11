XSMB 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 11/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 11/2/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng với sự thực hiện của Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Công tác quay số XSMB sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ chịu trách nhiệm quay số XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tổ chức mở thưởng bởi Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Phiên quay số XSMB sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Nên bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi nên bảo quản vé số cẩn thận, tránh rách nát, phai mực hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Vé nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra, xác nhận giải thưởng diễn ra suôn sẻ. Trường hợp vé bị hư hỏng, biến dạng có thể không được chấp nhận và làm mất quyền nhận thưởng.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc có thời hạn 30 ngày, tính từ ngày vé được phát hành, để làm thủ tục nhận giải. Nếu quá hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán. Do đó, người chơi cần chú ý thời gian lĩnh thưởng để bảo đảm quyền lợi của mình.

