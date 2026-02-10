XSMB 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 10/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 10/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 6/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng với sự thực hiện của Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Công tác quay số XSMB do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) chịu trách nhiệm quay số XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB được tổ chức mở thưởng bởi Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Phiên quay số XSMB do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Nên bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để bảo vệ quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi xổ số miền Bắc cần giữ vé cẩn thận, tránh làm rách, nhòe mực hay có dấu hiệu tẩy xóa. Vé còn nguyên trạng sẽ giúp việc đối chiếu và xác nhận giải thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ngược lại, vé bị hư hỏng hoặc biến dạng có thể không được công nhận hợp lệ, thậm chí dẫn đến mất quyền lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- KQXSMB được quay thưởng mỗi ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 18h15, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả kịp thời, chính xác.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu KQXSMB thông qua dịch vụ nhắn tin đến tổng đài, tuy nhiên sẽ phát sinh cước phí theo quy định của từng nhà mạng.

- Để xem kết quả miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh và đáng tin cậy, bạn có thể truy cập vtcnews.vn, nơi cập nhật KQXSMB hằng ngày đầy đủ, rõ ràng và không thu phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.