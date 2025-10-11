XSMB 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 11/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 11/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 8/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 7/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB được quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB được thực hiện quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB được quay thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB được mở thưởng bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vé hợp lệ do công ty phát hành: Vé phải được phát hành chính thức bởi Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, có đầy đủ thông tin in rõ ràng, chính xác và không bị sai lệch.

- Dãy số trùng khớp kết quả quay thưởng: Các con số trên vé phải trùng hoàn toàn với kết quả trúng thưởng được công bố trong kỳ quay số XSMB tương ứng.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé trúng phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, nhàu, tẩy xóa hay sửa chữa. Mọi dấu hiệu can thiệp sẽ khiến vé mất giá trị.

- Lĩnh thưởng đúng thời hạn: Người trúng thưởng cần đến nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Không có tranh chấp hoặc khiếu nại: Vé chỉ được trả thưởng khi không vướng phải tranh chấp, khiếu nại và các vấn đề pháp lý liên quan đã được giải quyết xong.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng XSMB có hiệu lực nhận giải trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được chấp nhận chi trả.

- Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc tiến hành trao thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, quá trình xử lý sẽ được hoàn tất sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng.

- Công tác trả thưởng XSMB luôn được tổ chức nhanh gọn, minh bạch và chính xác, giúp người chơi dễ dàng nhận giải mà không gặp bất kỳ phiền toái hay chậm trễ nào.

