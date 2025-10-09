XSMB 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 9/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 9/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc đến từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được khép lại do đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến nhận giải tại đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng. Trong đó, việc đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và thuận tiện hơn.

- Tuy vậy, khi lĩnh thưởng qua đại lý vé số XSMB, người trúng thường phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ — coi như phí dịch vụ đổi vé. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy vào quy định cụ thể của từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, nếu người chơi chọn đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), họ sẽ được nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Đây là cách giúp người trúng thưởng đảm bảo quyền lợi trọn vẹn nhất.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 đài quay số, và mỗi ngày chỉ một đài duy nhất được tổ chức mở thưởng. Lịch quay cụ thể được sắp xếp như sau: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày quay thưởng của từng đài, vé số sẽ được phát hành và phân phối rộng khắp các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, mỗi đài chỉ được phép bán vé trong ngày quay số của mình và không được phát hành kéo dài sang ngày hôm sau.

