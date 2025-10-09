XSMB 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 10/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 10/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 8/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 7/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 5/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay số bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc do đài Quảng Ninh (XSQN) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc do từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) quay thưởng Xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được khép lại do đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người chơi trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải tại đại lý gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số phát hành vé. Nhiều người ưu tiên đổi thưởng qua đại lý vì tiện lợi và nhanh chóng.

- Khi lĩnh thưởng tại đại lý, người trúng thường phải trả một khoản phí hoa hồng, dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy theo chính sách của từng đại lý.

- Ngược lại, nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSMB, người chơi sẽ nhận đủ số tiền trúng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), không phát sinh thêm chi phí, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận để nhận giải.

- Công ty xổ số kiến thiết XSMB sẽ chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ, nhưng thường hoàn tất thủ tục sớm hơn để bảo đảm quyền lợi người trúng.

- Quá trình trả thưởng XSMB được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch, giúp người chơi nhận giải thuận tiện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.