XSMB 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/10/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 7/10. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/10/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 7/10 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 7/10/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/10/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 5/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 4/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 3/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/10/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/10/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/10/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/10, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/10/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được quay số bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) tiến hành phụ trách mở thưởng.

- Thứ Tư: Người chơi sẽ theo dõi kết quả XSMB đến từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được trở lại với kỳ quay thưởng của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được đảm nhận kỳ quay trúng thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB sẽ đến từ kỳ mở thưởng của đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần quay số XSMB sẽ được khép lại do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang vé số đến Công ty xổ số phát hành để làm thủ tục nhận giải. Lưu ý, vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn trong hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Sau thời hạn này, tờ vé số sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế được tính bằng 10% trên tổng giá trị giải thưởng mà bạn nhận được. Đây là quy định bắt buộc theo pháp luật hiện hành.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền, lịch quay thưởng hằng ngày đã được Nhà nước quy định rõ ràng:

- Miền Nam là khu vực quay thưởng sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35.

- Miền Trung tiếp nối với khung giờ từ 17h15 đến 17h35, kết quả sẽ được công bố ngay sau khi quay xong.

- Cuối cùng, miền Bắc quay thưởng vào lúc 18h15 – 18h35, đây cũng là thời điểm thu hút nhiều sự chú ý vì là lượt quay cuối cùng trong ngày.

Người chơi cần lưu ý tra cứu kết quả đúng theo đài đã mua vé, bởi dãy số dự thưởng của từng miền chỉ có giá trị đối chiếu với bảng kết quả tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.