XSMB 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 6/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 6/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Các đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB sẽ được quay số ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Các đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay số XSMB.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) phải thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, tấm vé trúng sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng. Vì vậy, người chơi nên kiểm tra kỹ vé số và tiến hành nhận giải sớm để tránh mất quyền lợi.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách hoặc tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp cơ quan xổ số xác minh chính xác người nhận giải, đồng thời đảm bảo quá trình chi trả minh bạch và đúng quy định.

