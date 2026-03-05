XSMB 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 5/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 5/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 3/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 2/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 28/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB sẽ được quay số từ Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay số XSMB.

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMB sẽ được diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người sở hữu vé trúng thưởng XSMB cần tiến hành nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị thanh toán. Do đó, người chơi nên kiểm tra vé cẩn thận và làm thủ tục lĩnh thưởng sớm để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc cẩn thận, tránh làm rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa các con số trên vé. Tờ vé phải còn nguyên vẹn để quá trình đối chiếu và xác nhận giải thưởng diễn ra dễ dàng.

- Trường hợp vé bị hư hỏng, chắp vá hoặc thay đổi so với hình thức ban đầu, việc xác nhận trúng thưởng có thể gặp khó khăn, thậm chí người sở hữu vé có nguy cơ không được nhận tiền thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.