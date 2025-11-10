XSMB 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 10/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 10/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Do đài Bắc Ninh (XSBN) được tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Năm: XSMB được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Do đài Hải Phòng (XSHP) được thực hiện mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay thưởng.

- Chủ Nhật: XSMB được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải ngay tại đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty Xổ số Kiến thiết. Nhiều người thường chọn nhận giải tại đại lý vì nhanh chóng và tiện lợi, đặc biệt với các giải có giá trị nhỏ.

- Khi nhận giải tại đại lý, người trúng sẽ phải chịu phí hoa hồng dịch vụ từ 0,5% – 1% giá trị giải, tùy theo quy định từng đại lý. Đây là khoản phí hợp lý để đại lý thực hiện thủ tục chi trả thay công ty.

- Với những giải thưởng lớn, nên đến trụ sở công ty XSKT để nhận tiền. Tại đây, người chơi sẽ nhận đủ số tiền trúng, chỉ trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác, đảm bảo quyền lợi minh bạch và trọn vẹn.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận để nhận giải.

- Công ty Xổ số Kiến thiết XSMB sẽ chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, công ty thường cố gắng hoàn tất thủ tục sớm hơn để đảm bảo quyền lợi người chơi.

- Quy trình trả thưởng XSMB được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch, giúp người trúng thưởng nhận giải một cách thuận tiện, an toàn và không gặp bất kỳ trở ngại nào.

