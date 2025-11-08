XSMB 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 8/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 8/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay lại do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được thực hiện mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay số.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần đến trực tiếp Công ty xổ số phát hành để làm thủ tục nhận giải. Tờ vé phải nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá và nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị và không được lĩnh thưởng.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng cần nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định. Thủ tục này bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và minh bạch cho mọi người chơi.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày được phân công, các đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn bộ các tỉnh miền Bắc. Lưu ý, mỗi đài chỉ được bán vé trong ngày quay thưởng của mình, không kéo dài sang các ngày khác để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

