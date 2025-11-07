XSMB 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 7/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 7/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 7/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay số.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang vé số đến Công ty xổ số phát hành để làm thủ tục nhận thưởng. Hãy đảm bảo tờ vé còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá và vẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Đối với giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị trúng thưởng theo quy định của pháp luật. Đây là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và minh bạch cho người chơi.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền nhanh chóng và chính xác, Nhà nước đã quy định cụ thể về thời gian quay thưởng như sau:

- Xổ số miền Nam (XSMN) là khu vực quay sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung (XSMT) quay tiếp theo, bắt đầu từ 17h15 đến 17h35, và kết quả được công bố liên tục sau từng giải để người chơi tiện theo dõi.

- Xổ số miền Bắc (XSMB) là đài quay cuối cùng trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, luôn thu hút lượng lớn người chơi mong chờ vận may.

Lưu ý: Khi dò kết quả, người chơi cần kiểm tra đúng đài và khu vực của tờ vé mình đã mua, tránh nhầm lẫn giữa các miền để không bỏ lỡ phần thưởng chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.