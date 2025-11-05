XSMB 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 5/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 5/11/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng trở lại bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức quay số bởi đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng cuối tuần bởi đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số là điều vô cùng quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua. Tấm vé chính là bằng chứng duy nhất để bạn nhận thưởng, vì vậy cần được giữ gìn cẩn thận ngay từ khi mua.

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu nát, nhòe mực hay có dấu hiệu tẩy xóa. Nếu vi phạm những quy định này, vé có thể bị từ chối trả thưởng dù kết quả trúng hoàn toàn hợp lệ.

- Do đó, sau khi mua vé, bạn nên cất ở nơi khô ráo, tránh ẩm ướt hoặc ánh nắng trực tiếp. Giữ vé cẩn thận không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi khi trúng thưởng mà còn thể hiện sự nghiêm túc khi tham gia trò chơi may rủi này.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

- Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để quá trình trao giải được diễn ra suôn sẻ. Trước hết, tấm vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị tẩy xóa hay hư hỏng.

- Bên cạnh đó, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn để xác minh danh tính.

- Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người trúng thưởng mà còn đảm bảo quá trình xác nhận và trao giải được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và chính xác.

