XSMB 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 1/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 1/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 27/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 25/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 24/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tại Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tại Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán và không được giải quyết trao thưởng.

- Đơn vị phát hành xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người trúng. Trên thực tế, việc thanh toán thường được xử lý sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

- Quy trình trao thưởng của XSMB được triển khai minh bạch, đúng quy định và đảm bảo độ chính xác cao. Người trúng giải có thể yên tâm nhận tiền thưởng nhanh gọn, hạn chế tối đa các thủ tục rườm rà hay chậm trễ.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người may mắn trúng Xổ số miền Bắc có thể nhận tiền thưởng tại các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc đến thẳng công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé. Phần lớn người chơi lựa chọn đại lý vì thủ tục nhanh và tiện lợi hơn.

- Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng qua đại lý, người trúng thường phải trả một khoản phí dịch vụ nhất định. Mức thu phổ biến dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng địa bàn và chính sách riêng của mỗi đại lý.

- Nếu đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người trúng sẽ được chi trả đủ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu phát sinh). Hình thức này không mất thêm phí hoa hồng hay chi phí giao dịch nào khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.