Hành trình 56 giờ truy bắt nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp chiều 6/10.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi nhận tin báo vụ án mạng khiến 3 người chết ở một gia đình tại xã Đắk Nhau, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khẩn trương chỉ đạo xác lập chuyên án 1025G để tập trung điều tra, truy bắt thủ phạm.

Toàn cảnh họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản”. (Ảnh: Lương Ý)

Cụ thể, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 15 tổ công tác, phối hợp nhịp nhàng truy lùng dấu vết nghi phạm trên nhiều địa bàn rừng núi hiểm trở.

“Trong 56 giờ truy bắt, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm, liên tục di chuyển qua các khu vực xa xôi. Ai cũng hiểu rằng mỗi phút chậm trễ là thêm cơ hội để kẻ thủ ác trốn thoát, nên tất cả đều dốc toàn lực với tinh thần ‘còn người là còn truy’, quyết bắt bằng được đối tượng”, Thiếu tướng Hải chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, từ những nỗ lực không nghỉ ấy, từng manh mối nhỏ nhất được rà soát, hàng trăm thông tin được sàng lọc, hàng chục giả thiết được đặt ra và kiểm chứng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Đồng Nai, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Viện Khoa học Hình sự (C09), đến 15h30 ngày 5/10, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa, ngụ phường Phước Bình, Đồng Nai). Công an cũng thu giữ khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

"Hung thủ sử dụng vũ khí quân dụng để gây án. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc khẩu súng và động cơ gây án. Khi có kết quả, Công an tỉnh sẽ thông tin cụ thể”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin thêm.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 3/10, Công an Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đắk Nhau).

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong gồm: Ông Đ.D.Th. (SN 1978, chủ nhà), bà C.H.H (SN 1977, vợ ông Thiên), cháu Đ.T.T (SN 2014, cháu ngoại ông T.).

Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án. Vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.