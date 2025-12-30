Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Syria hôm nay 30/12 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển U23 Việt Nam đấu với U23 Syria trong trận giao hữu diễn ra lúc 19h hôm nay 30/12. Đây là trận đấu tập kín để đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin về chuyên môn. Do đó, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria không có truyền hình trực tiếp. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria

U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Cú đúp danh hiệu vô địch ở đấu trường khu vực tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi bước ra sân chơi châu Á. Đây là thử thách tầm cỡ châu lục đầu tiên mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đối mặt kể từ khi làm việc với bóng đá Việt Nam.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, các đội phải vượt qua vòng bảng với thể thức cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về lực lượng và điểm rơi phong độ. Xem thể thức giải U23 châu Á 2026 và điều kiện để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Chuyến tập huấn tại Qatar có ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn đối với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam chơi bóng chủ động và kiểm soát tốt trước các đối thủ ở Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều phương án chiến thuật đa dạng trong tấn công để ứng phó linh hoạt với các hàng thủ khác nhau. Tuy nhiên, sân chơi châu lục với những đối thủ mạnh của khu vực Tây Á là thử thách có độ khó cao hơn.

U23 Việt Nam đấu với U23 Syria.

Trong bối cảnh như vậy, U23 Syria là "quân xanh" phù hợp. Đội bóng này luôn là đối thủ ngang tầm với U23 Việt Nam trong mọi giải đấu. U23 Syria cũng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, cho thấy lứa cầu thủ hiện tại của họ vẫn duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu lục.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các trợ lý cũng cần tính toán hợp lý về thể lực cho các cầu thủ để có điểm rơi tốt nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2025. U23 Việt Nam cần tránh trạng thái bị "hẫng" sau khi kết thúc một giải đấu, đồng thời cũng phải hồi phục về mặt thể chất và tinh thần.

Lực lượng của U23 Việt Nam chính là đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ gọi bổ sung 2 nhân tố là Bùi Vĩ Hào và Lê Văn Hà. U23 Việt Nam cũng chia tay hậu vệ Đặng Tuấn Phong do chấn thương. Dù vậy, những biến động này không tạo ra xáo trộn đáng kể trong kế hoạch nhân sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Danh sách U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Ngày 6/1 - 18h30: U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Ngày 9/1 - 21h: U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam.

Ngày 12/1 - 23h30: U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.