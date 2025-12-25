Hơn cả cú sốc thua U22 Việt Nam, đây mới là nỗi thất vọng lớn nhất của Thái Lan

(VTC News) -

Trang KBU Sports Poll của Thái Lan thực hiện khảo sát “Hiện tượng SEA Games 2025” nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người hâm mộ nước này trong kỳ Đại hội vừa rồi. Trong đó, 31,5% người tham gia cho rằng sự thiếu chuẩn bị và thiếu sẵn sàng trong khâu quản lý, điều hành các môn thi đấu mới là vấn đề gây thất vọng lớn nhất tại SEA Games 33.

Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn mức thất vọng dành cho đội tuyển bóng đá nam Thái Lan khi không thể giành huy chương vàng trên sân nhà. Xếp sau vấn đề tổ chức, 29,8% lựa chọn thất bại trước U22 Việt Nam ở trận chung kết là điều đáng thất vọng nhất. U22 Thái Lan từng dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại để đối thủ ngược dòng thắng 3-2, đánh mất tấm HCV ngay trên sân nhà trong sự bàng hoàng của người hâm mộ.

U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trước đó, trong bài tổng hợp các khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 33, tờ Siam Sports đã xếp trận chung kết bóng đá nam vào nhóm những cú hụt hẫng lớn nhất của chủ nhà. Truyền thông Thái Lan không giấu được sự cay đắng khi gọi đây là “nỗi thất vọng lớn nhất của cả kỳ đại hội”, bởi Thái Lan đã đánh mất lợi thế quá rõ ràng trong trận đấu quyết định.

Theo Siam Sports, đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 2007, Thái Lan không giành nổi một tấm huy chương vàng nào ở các nội dung bóng đá. Với một nền bóng đá từng thống trị khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm, kết quả này bị xem là “khó chấp nhận”.

Ngoài bóng đá và công tác tổ chức, người hâm mộ Thái Lan còn bày tỏ sự thất vọng trước những lùm xùm ngoài chuyên môn, trong đó có hành vi sai phạm của đội tuyển thủ thể thao điện tử nữ (20,66%) và các cáo buộc dàn xếp tỷ số ở một số môn thi đấu (11,3%).

Dẫu vậy, khảo sát cũng ghi nhận những điểm tích cực khi 52,8% người tham gia cho rằng các VĐV Thái Lan đã có sự tiến bộ, cùng một số khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc và ở các môn thế mạnh.

Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến từ ngày 21/12 đến 23/12 với 1.175 người tham gia từ 18 tuổi trở lên. Theo truyền thông Thái Lan, kết quả phản ánh cái nhìn khá thẳng thắn của công chúng Thái Lan sau một kỳ SEA Games được kỳ vọng nhiều nhưng để lại vô số tranh cãi.