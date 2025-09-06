Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore ngày 6/9 trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại vòng loại U23 châu Á 2026 bằng cuộc đọ sức với U23 Singapore. Màn so tài đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube, ứng dụng FPT Play. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu từ 19h00 ngày 6/9, kính mời các bạn chú ý đón xem.

Dù không thắng đậm U23 Bangladesh nhưng U23 Việt Nam vẫn đạt được mục tiêu của mình đó là giành 3 điểm trọn vẹn. Trên thực tế, vấn đề của U23 Việt Nam vẫn nằm ở câu chuyện dứt điểm và ghi bàn. Tuyến phòng ngự thi đấu chắc chắn, các tiền vệ kiểm soát bóng tốt và tiền đạo cũng không thiếu đi cơ hội.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Singapore.

Khó khăn của U23 Việt Nam phản ánh đúng thực trạng của bóng đá nước nhà ở thời điểm hiện tại. Ở nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam khan hiếm các tiền đạo dứt điểm tốt, biết cách giải quyết tình huống.

Ngược lại, ông Kim không thiếu cầu thủ có khả năng tạo đột biến theo kiểu Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Nguyễn Quốc Việt. Với dàn nhân sự của mình, HLV Kim Sang-sik vẫn đủ sức tạo ra thế trận tốt trước U23 Singapore.

Nhưng một bàn thắng sớm như cách Ngọc Mỹ lập công ở ngày ra quân sẽ giúp U23 Việt Nam tạo ra ưu thế, giải tỏa áp lực tâm lý. Mục tiêu này nằm trong tầm tay U23 Việt Nam, miễn là họ biết tận dụng cơ hội tốt mà mình có.

Bên kia chiến tuyến, U23 Singapore dĩ nhiên không phải đối thủ đủ mạnh để thử thách U23 Việt Nam. Trong vài năm qua, việc ba anh em nhà Fandi dần bước qua lứa tuổi dự SEA Games khiến bóng đá trẻ Singapore khó duy trì thành tích. Đội bóng đảo quốc sư tử không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình.

Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam tỏ ra chủ quan và "xem thường" đối thủ, U23 Singapore sẵn sàng tạo ra bất ngờ bằng các tình huống cố định, sút xa vốn làm nên thương hiệu của mình.