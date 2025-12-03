Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Lào, vòng bảng SEA Games 33 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt") và kênh truyền hình VTV2. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam cùng bảng với U22 Lào và U22 Malaysia. Theo thể thức lần đầu tiên được áp dụng, chỉ có 3 đội đầu bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Do đó, nhiệm vụ của U22 Việt Nam không chỉ là giành 3 điểm mà còn là thắng với tỷ số tốt nhất có thể.

U22 Việt Nam đấu với U22 Lào ở SEA Games 33.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, trên hành trình giành chức vô địch, U23 Việt Nam từng thắng U23 Lào (thực chất đều là đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 33) với tỷ số 3-0. Đó cũng là trận đấu các cầu thủ trẻ Lào cho thấy họ có thể gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chờ tới nửa cuối hiệp 2 mới có thêm 2 bàn thắng trong thế trận áp đảo.

Khi 2 đội gặp lại nhau ở SEA Games 33, U22 Lào có thể mang tới khó khăn tương tự cho U22 Việt Nam. Các cầu thủ Lào do huấn luyện viên Ha Hyeok-jun dẫn dắt sẽ nhập cuộc với đội hình phòng ngự dày đặc. Điều này sẽ tạo ra thử thách về sự kiên trì và khả năng phối hợp tấn công cho U22 Việt Nam.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 16h hôm nay 3/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 3/12

16h: U22 Việt Nam vs U22 Lào;

19h: U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan.