Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana ngày 24/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam đấu với U17 Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Singapore ở trận ra quân.

Ở lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U17 Singapore với tỷ số 6-0. Dù vậy, tỷ số này chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đứng đầu bảng. Chính U17 Quần đảo Bắc Mariana - đối thủ tiếp theo của đội chủ nhà - góp phần tạo ra cục diện này.

Đội bóng đến từ vùng Thái Bình Dương thua U17 Malaysia tới 13 bàn không gỡ. Kết quả này không bất ngờ bởi Quần đảo Bắc Mariana luôn thuộc nhóm các đội yếu nhất của bóng đá châu Á ở mọi cấp độ. Do đó, nhiệm vụ của U17 Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn là ghi nhiều bàn nhất có thể vào lưới đối thủ này.

Sức tấn công của đội chủ nhà phần nào được thể hiện ở trận ra quân. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tấn công đa dạng. Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Nguyễn Minh Thủy thi đấu nổi bật trước U17 Singapore.

Dù vậy, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể ra sân với đội hình khác và lối chơi khác ở trận thứ hai. Ở giải đấu có mật độ 5 trận trong 8 ngày, thể lực cũng là vấn đề quan trọng mà các huấn luyện viên phải tính toán kỹ đối với các cầu thủ ở lứa tuổi 17.

Lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á 2026 hôm nay 24/11

Bảng C

16h: U17 Malaysia vs U17 Hong Kong (Trung Quốc)

19h: U17 Việt Nam vs U17 Quần đảo Bắc Mariana

19h: U17 Singapore vs U17 Macau (Trung Quốc)

Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 1 13-0 3 2 Việt Nam 1 6-0 3 3 Hong Kong (Trung Quốc) 1 2-0 3 4 Macau (Trung Quốc) 1 0-2 0 5 Singapore 1 0-6 0 6 Quần đảo Bắc Mariana 1 0-13 0