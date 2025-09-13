Xem trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL ngày 13/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại Cúp Quốc gia lúc 18h hôm nay 13/9. Trận đấu Thanh Hóa vs HAGL được phát sóng trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

CLB Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng xứ Thanh khởi đầu mùa giải không tốt. Huấn luyện viên Choi Won-kwon tạo ra lối chơi có nét cho đội bóng, nhưng rõ ràng ông vẫn cần thời gian tinh chỉnh để đạt được hiệu quả trong bối cảnh họ không có lực lượng mạnh.

Tình thế càng trở nên khó khăn hơn với đội bóng này khi lãnh đạo đội bóng gặp rắc rối vì các vấn đề ngoài sân cỏ. Đây chính là thời điểm thử thách bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của Quế Ngọc Hải và đồng đội.

CLB Thanh Hóa chạm trán HAGL.

Một số tín hiệu tích cực xuất hiện trong những ngày gần đây của CLB Thanh Hóa đến từ các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận đều chơi tốt và có dấu ấn trong các bàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Trong khi đó, Nguyễn Thái Sơn cũng được đá chính 2 trận.

Đối thủ của CLB Thanh Hóa cũng trong cảnh không mấy lạc quan. Sau 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải V.League 2025-2026, HAGL chỉ giành được 1 điểm và đứng ngay trên Thanh Hóa nhờ hơn chỉ số phụ. Họ là đội duy nhất chưa ghi được bàn nào.

Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, đội bóng phố núi suy yếu đáng kể ở mùa giải này. Lối chơi vốn không có gì đặc sắc của HAGL lại càng trở nên kém hiệu quả. Nếu không có sự tỏa sáng mang dấu ấn cá nhân, thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi khó vượt qua được Thanh Hóa trên sân khách.