Xem trực tiếp Ratchaburi vs Nam Định, AFC Champions League Two trên kênh nào?

(VTC News) -

Ratchaburi đấu với Nam Định ở lượt trận thứ 5 vòng bảng giải AFC Champions League Two 2025-2026 (trước đây là AFC Cup). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh K+SPORT 1. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu Ratchaburi vs Nam Định nhanh nhất.

Cuộc đối đầu giữa Ratchaburi và Nam Định có tính chất quyết định đến cơ hội giành quyền đi tiếp của cả 2 đội bóng. Đại diện của bóng đá Việt Nam tạm thời nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng.

Câu lạc bộ Nam Định đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở AFC Champions League Two.

Ở lượt đi, CLB Nam Định tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Chỉ cần không thua với cách biệt nhiều hơn 1 bàn, đội đương kim vô địch V.League giữ được ưu thế về kết quả đối đầu trực tiếp 2 lượt trong trường hợp bằng điểm.

Ratchaburi đang có phong độ tốt với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Thai League (có thể lên thứ hai nếu thắng trận đấu bù) cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Worrawut Srimaka đang chơi tốt trong giai đoạn này.

Trong khi đó, CLB Nam Định chật vật sau khởi đầu tạm ổn ở đấu trường châu Á. Hai thất bại liên tiếp trước Gamba Osaka không phải kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, những trận thua này đến giữa giai đoạn đội bóng thành Nam không có thành tích tốt ở V.League - chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

CLB Nam Định vừa có huấn luyện viên trưởng mới là Mauro Jeronimo. Dù vậy, với kinh nghiệm chỉ dẫn dắt PVF CAND (trước đây là CLB Phố Hiến) ở giải Hạng Nhất, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa tạo ra cảm giác an tâm trước trận đấu ra mắt giải châu Á.

Trận đấu giữa Ratchaburi và Nam Định diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11.