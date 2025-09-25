Xem trực tiếp Nam Định vs Svay Rieng, giải ASEAN Club Championship kênh nào?

(VTC News) -

Trận Nam Định đấu với Svay Rieng tại ASEAN Club Championship 2025-2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 25/9, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Thông tin trận Nam Định đấu với Svay Rieng

Câu lạc bộ Nam Định bắt đầu hành trình tại ASEAN Club Championship 2025-2026 bằng cuộc chạm trán Svay Rieng (Campuchia). Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của đội bóng thành Nam ở đấu trường quốc tế mùa giải này.

CLB Nam Định đấu với Svay Rieng ở giải ASEAN Club Championship.

Đội đương kim vô địch V.League không có phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Sau 7 trận đấu tính trên mọi đấu trường, câu lạc bộ Nam Định chỉ giành được 3 chiến thắng (thua 3 trận, hòa 1 trận). Họ đang đứng ở vị trí lưng chừng trên bảng xếp hạng V.League trong khi thi đấu nhiều hơn đa số các đối thủ.

Tuy nhiên, phong độ ở đấu trường trong nước không phải là thước đo chuẩn xác đối với CLB nam Định khi họ thi đấu quốc tế. Tại giải ASEAN Club Championship và AFC Champions League 2, đội bóng thành Nam là phiên bản hoàn toàn khác.

Không có giới hạn ngoại binh, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt được sử dụng đội hình 100% cầu thủ nước ngoài. Sức mạnh của câu lạc bộ Nam Định khi toàn bộ các ngôi sao đắt giá cùng ra sân được thể hiện ở trận thắng Ratchaburi (Thái Lan) với tỷ số 3-1 cách đây một tuần.

Trong khi đó, Svay Rieng đang có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải này. Đội bóng của Campuchia thắng Shan United (Myanmar) với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên của giải ASEAN Club Championship.

Tuy nhiên, những đối thủ mà Svay Rieng đánh bại tính từ đầu mùa giải thua xa CLB Nam Định về chất lượng. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu mà đại diện của bóng đá Việt Nam được chơi trên sân nhà. CLB Nam Định nắm lợi thế lớn.