Xem trực tiếp HAGL vs SLNA, vòng 6 V.League trên kênh nào?

Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 17h hôm nay 3/10, được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn. Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp trận đấu HAGL vs SLNA trên VTV5 hoặc kênh bóng đá trực tuyến của MyTV, TV360, SCTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V.League 2025-2026.

Hoàng Anh Gia Lai tạm đứng cuối bảng xếp hạng trước khi bước vào cuộc đối đầu trên sân Pleiku. Đội bóng phố núi mới giành được 2 điểm từ 2 trận hòa có tỷ số 0-0.

Thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi mới thi đấu 4 trận. Trên lý thuyết, nếu tận dụng đủ 2 trận chưa đấu để giành điểm, thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, khả năng giành chiến thắng của HAGL trước bất kỳ đối thủ nào đều không được đánh giá cao. Họ là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào ở V.League mùa này.

Hy vọng lớn nhất của HAGL trong việc giành điểm là sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên. Những pha cản phá của tuyển thủ Việt Nam là lý do chính giúp đội bóng phố núi có được 2 trận hòa và mới nhận 4 bàn thua (chỉ có 1 đội thủng lưới ít hơn là Thể Công Viettel).

Tình hình của Sông Lam Nghệ An cũng không sáng hơn đối thủ là bao. Đội bóng xứ Nghệ vừa thay huấn luyện viên trưởng khi ông Phan Như Thuật từ chức sau vòng 5. Thành tích của SLNA trước trận đấu này là 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại.

Phong độ sân khách của SLNA rất kém. Trong 10 trận gần nhất thi đấu ở sân đối phương, đội bóng xứ Nghệ chỉ thắng 1 lần và tỷ lệ thua lên tới 60%.

Trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Bản quyền phát sóng các trận đấu của mùa giải V.League 2025-2026 thuộc sở hữu của FPT Play.