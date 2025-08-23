Xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL ngày 23/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2025/26 giữa Hà Nội FC và HAGL diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy. Cuộc đọ sức này được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu.

Cả HAGL và Hà Nội FC đều trải qua kết quả rất tệ ở ngày ra quân V.League. Làm khách trước CLB Công an TP.HCM, Hà Nội FC nhận thất bại cay đắng 1-2 trong một trận đấu mà họ chỉ có thể biết tự trách mình. Hàng thủ đội bóng thủ đô chơi không tốt, bộc lộ khuyết điểm phòng ngự để đối phương ghi bàn thắng dễ dàng.

Hà Nội FC tiếp đón HAGL trên sân nhà.

Ngược lại, mặc dù kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng Hà Nội FC không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Ngay cả khi ở rất gần bàn thắng, Văn Quyết cùng đồng đội vẫn thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết.

Bên kia chiến tuyến, HAGL được chơi trên sân trong trận đấu với Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, kì vọng về một chiến thắng để tích lũy điểm số bỗng biến thành cơn ác mộng với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. HAGL thi đấu không quá tệ nhưng dễ dàng thua 0-3 trước Becamex TP.HCM. Năm nay, đại diện phía Nam không mạnh và đối diện nhiều nỗi lo nhưng lại có được chiến thắng tưng bừng.

Cũng bởi kết quả như vậy, nhiều người tỏ ra lo lắng cho HAGL khi họ tiếp tục phải làm khách trên sân của Hà Nội FC. Thực ra, không phải không có cơ sở để HAGL tin vào một trận hòa. Mùa trước, họ trình diễn lối đá có phần gai góc, quyết liệt trên mức cần thiết với Hà Nội FC.

Chính cách tiếp cận trận đấu này đã mang đến hiệu quả. Nhưng HAGL giờ cũng không còn sở hữu các ngôi sao giải quyết trận đấu. Do đó, khó có thể đảm bảo rằng cách phòng ngự tiêu cực có thể mang về điểm số cho HAGL hay không.