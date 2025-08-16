Xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Becamex TP.HCM trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với HAGL là màn tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà Pleiku. Cuộc đọ sức đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play và kênh HTV Thể thao. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu. Kính mời các bạn chú ý đón xem.

HAGL tiếp tục phải chia tay nhiều trụ cột như Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Dụng Quang Nho hay Phạm Lý Đức trước thềm mùa giải mới. Nhiều người đặt dấu hỏi cho các quyết định chuyển nhượng của bầu Đức. HAGL giờ đây không còn bất kì ngôi sao nào và các nội binh của họ khó lòng đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

HAGL rất cần chiến thắng trước Becamex TP.HCM.

Đâu đó, chỉ còn Trần Trung Kiên, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Nhân mang đến niềm tin. Thật khó để có thể kì vọng vào một số cầu thủ như Ryan Ha, Đinh Quang Kiệt hay Trần Gia Bảo. Người có trình độ làng nhàng, số khác sở hữu tiềm năng lớn thì lại còn quá trẻ.

Giám đốc kĩ thuật Vũ Tiến Thành chính là ngôi sao sáng nhất của sân Pleiku. Tài xoay sở của nhà cầm quân này chính là thứ tài sản đáng quý của HAGL. Ít nhất, ông Thành vẫn có Marciel và Jairo - bộ đôi ngoại binh đóng góp lớn vào cuộc đua trụ hạng mùa trước. Trong những trận đấu với các đối thủ không quá mạnh, HAGL cần tích lũy điểm số bằng mọi giá.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM chứng kiến mùa chuyển nhượng đầy biến động khị họ đã thanh lý hết ngoại binh và chia tay hai trụ cột Quế Ngọc Hải - Nguyễn Tiến Linh. Hải Huy cũng đã chia tay sân Gò Đâu. Tương lai của Võ Hoàng Minh Khoa vẫn là dấu hỏi lớn còn Vĩ Hào, Việt Cường vẫn vắng mặt dài hạn.

Tất nhiên, HLV Nguyễn Anh Đức không muốn thua trong ngày ra quân nhưng chiến lược gia này thừa hiểu khó khăn chờ đợi mình lớn thế nào. Một vài sự bổ sung như Trọng Hùng, Trọng Phú rất khó mang đến sự bảo chứng về chuyên môn. Bởi vậy, một điểm trong ngày ra quân không phải tệ với Becamex TP.HCM.