Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Ấn Độ, giải Asian Cup nữ 2026 hôm nay

Nhận định Việt Nam vs Ấn Độ

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu với Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026 (AFC Women's Asian Cup). Đây là thử thách có độ khó thấp nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong hành trình ở vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam phải thắng trận này để chủ động tính toán các kịch bản đi tiếp trước khi đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ ở trận ra quân tại giải Asian Cup nữ 2026.

Bộ khung đội hình mới của đội tuyển Việt Nam vận hành trơn tru tại SEA Games 33. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và phối hợp tấn công tốt trước những đối thủ ngang tầm trở xuống. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 2 điểm yếu dẫn đến những thất bại ở các trận quan trọng.

Huỳnh Như không còn ở đỉnh cao và thời lượng thi đấu giảm đi vì lý do thể lực khiến hàng công đội tuyển Việt Nam suy giảm sức mạnh đáng kể. Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến chưa đủ sự ổn định về độ chính xác trong các pha dứt điểm. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn gặp khó khăn với các pha bóng bổng của đối thủ.

Tuy nhiên, Ấn Độ không phải đối thủ mạnh. Những điểm yếu kể trên có thể chưa bộc lộ rõ ràng để gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Hải Yến và đồng đội đủ khả năng để giành chiến thắng trong thế trận vượt trội, thậm chí thắng đậm nếu chơi đúng sức.