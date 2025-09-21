Xem trực tiếp Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM vòng 4 V.League trên kênh nào?

Trận derby TP.HCM ở vòng 4 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 21/9 trên sân vận động Bình Dương. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Becamex TP.HCM đấu với Công an TP.HCM trên FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn), MyTV, TV360 và các kênh truyền hình HTV Thể thao, VTV5, SCTV.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Trận đấu Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Becamex TP.HCM khởi đầu mùa giải đầy trắc trở sau khi đổi tên. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức chỉ giành được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Trong 2 trận đấu gần nhất ở V.League, Becamex TP.HCM không ghi được bàn thắng nào. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, họ cũng là đội duy nhất của V.League bị đối thủ hạng dưới loại khỏi giải.

Ngoài vấn đề chuyên môn, những rắc rối hậu trường cũng ảnh hưởng đến đội bóng đất Thủ. Becamex Bình Dương không có sự phục vụ của 2 ngoại binh do trục trặc về giấy tờ. Những tin đồn về bất đồng nội bộ - dù câu lạc bộ lên tiếng bác bỏ - tác động đến sự tập trung của các cầu thủ.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM ở tình thế tốt hơn. Thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

CLB Công an TP.HCM chưa có sự vươn tầm rõ rệt so với mùa giải trước - khi còn mang tên cũ là CLB TP.HCM. Dù vậy, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ trong trận derby.

Ngoài ra, cũng tại vòng 4 V.League, trận đấu giữa SLNA và Hà Tĩnh được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 20/9 18h PVF CAND 2-2 Đà Nẵng 20/9 18h Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng 20/9 19h15 Hà Nội 1-1 Thể Công 21/9 18h SLNA vs Hà Tĩnh 21/9 18h Becamex TP.HCM vs CA TP.HCM 22/9 18h Ninh Bình vs Nam Định