Xem ảnh khiêu dâm trẻ em, quan chức bóng đá Nhật Bản lĩnh án tù

(VTC News) -

"Đây sự việc vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi lấy làm xấu hổ và gửi lời lời xin lỗi vì những xáo trộn đã gây ra thời gian qua", Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đưa ra thông báo chính thức về sự cố của ông Masanaga Kageyama - giám đốc phát triển tài năng trẻ JFA gặp phải tại Pháp.

Ngày 2/10, trên chuyến bay của hãng hàng không Air France từ Nhật Bản đến Paris (Pháp), ông Kageyama đã bị tiếp viên hàng không phát hiện xem các hình ảnh khiêu dâm. Ông Kageyama ngồi ở khoang thương gia và đang trong quá trình di chuyển đến Chile dự FIFA U20 World Cup. Cảnh sát Pháp bắt giữ vị quan chức này tại sân bay sân bay Charles de Gaulle.

Ông Masanaga Kageyama mất việc.

Chỉ 4 ngày sau, ông Kageyama bị nước sở tại xét xử với tội danh tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em dưới 15 tuổi. Vị huấn luyện viên này giải thích rằng mình chỉ tò mò nên mới quyết định xem hình ảnh. Ông cho rằng đó là...nghệ thuật và các hình ảnh được AI tạo ra chứ không phải người thật.

"Tôi không hề biết những hành động này bị cấm ở Pháp. Ở Nhật Bản, nếu chỉ sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân thì không bị cấm", ông Kageyama

Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dựa trên từ khóa tìm kiếm còn lưu trong máy tính bảng, cảnh sát phát hiện hơn 1600 hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong thiết bị này, bao gồm cả hình ảnh do AI tạo ra và hình ảnh người thật.

Ban đầu, ông Kageyama bị công tố viên yêu cầu mức án 2 năm tù giam nhưng cuối cùng chỉ bị xử phạt 18 tháng tù treo. Ngoài ra, vị này bị cấm nhập cảnh vào Pháp trong 10 năm, cấm làm việc liên quan đến trẻ vị thành niên 10 năm và nằm trong danh sách tội phạm tình dục quốc gia. JFA cũng thông báo sa thải ông Masanaga Kageyama.