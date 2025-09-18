Cao thủ Nhật Bản bất bại bị đấm gục, bật khóc nhìn đối thủ cướp đai vô địch

(VTC News) -

Yoshiki Takei thua knock-out và mất đai vô địch thế giới về tay Christian Medina.

Danh hiệu vô địch hạng bantamweight (hạng gà, 53,5 kg) của Tổ chức quyền Anh thế giới WBO đổi chủ sau trận tranh đai diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản. Sau 2 lần bảo vệ đai thành công, võ sĩ Nhật Bản Yoshiki Takei bị đánh bại trong cuộc đối đầu Christian Medina (Mexico). Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Takei, sau 11 trận toàn thắng.

Ngay trong hiệp một, nhà vô địch bất bại người Nhật Bản bị đánh ngã sau cú móc phải của đối thủ. Christian Medina cho thấy sức bền tốt hơn. Những đòn đánh của tay đấm Mexico có độ nhanh và chính xác cao. Yoshiki Takei chỉ duy trì thế giằng co trong 3 hiệp đầu, trước khi có dấu hiệu thất thế ở hiệp thứ tư

Màn tỷ thí giữa Yoshiki Takei và Christian Medina kết thúc trong hiệp này. Võ sĩ chủ nhà bị dồn vào góc đài và sức chịu đựng suy giảm rõ rệt. Anh hứng liên tiếp 7 cú đấm móc từ dưới lên (uppercut) mà không thể phản đòn. Trọng tài buộc phải can thiệp để dừng trận đấu, bảo đảm an toàn. Christian Medina giành chiến thắng knock-out kỹ thuật và đoạt đai vô địch WBO.

Trên sàn đấu, Yoshiki Takei ôm mặt khóc nức nở. Võ sĩ 29 tuổi vẫn không cầm được nước mắt khi rời võ đài và cúi đầu cảm ơn khán giả trên đường trở ra. Lần đầu tiên trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp, Yoshiki Takei nếm trải cảm giác thất bại.

Yoshiki Takei mất đai vô địch.

Yoshiki Takei giành đai vô địch vào tháng 5/2024 saiu khi đánh bại Jason Moloney bằng kết quả tính điểm. Tay đấm người Nhật Bản có hai trận bảo vệ đai thành công trong năm ngoái, lần lượt đánh bại Daigo Higa (tính điểm) và Yuttapong Tongdee (knock-out).

Trước màn so găng với Medina, Yoshiki Takei còn tuyên bố muốn thắng đẹp hơn cả “quái thú” làng quyền Anh thế giới Naoya Inoue và hướng tới chuỗi hai trận knock-out liên tiếp. Tuy nhiên, tham vọng ấy bị Medina phá hỏng.

Takei thành danh ở võ đài kickboxing, từng vô địch K-1. Ở thời điểm dừng thi đấu kickboxing vào năm 2020, Yoshiki Takei được đánh giá là võ sĩ số 1 thế giới hạng cân 55 kg. Sau khi chuyển sang boxing chuyên nghiệp, anh tạo nên chuỗi thắng ấn tượng, giành đai thế giới ngay ở trận thứ 9 và bảo vệ thành công hai lần.