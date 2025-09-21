Nhà sư Nhật Bản ngày tụng kinh tối làm võ sĩ, đang cầu siêu vẫn tập đấm bốc

(VTC News) -

Cách trụ sở thành phố Buzen, tỉnh Fukuoka một km về phía đông, dọc theo đường tỉnh lộ, có một phòng tập boxing nhỏ mang tên Raikoji Boxing Club. Người đứng đầu phòng tập này là Chiyuki Yanaru (48 tuổi), trụ trì chùa Raikoji (cùng thành phố). Đó là một ngôi chùa thuộc phái Shinshu Otani với lịch sử hơn 400 năm.

Boxing (quyền Anh) là môn thể thao đối kháng bằng nắm đấm trong khi các nhà sư là những người truyền dạy giáo lý Phật giáo. Mặc dù cả 2 điều này không có sự tương đồng hay liên quan gì nhưng Yanaru nói: “Tinh thần boxing cũng gắn với giáo lý Phật giáo”.

Tại phòng tập, giọng của Yanaru vang lên khi ông hướng dẫn các học trò trong cơ sở rộng khoảng 40 m², trang bị bao cát và có cả võ đài. Phòng tập của Chiyuki Yanari mở ba buổi mỗi tuần, từ 18 giờ. Khoảng 20 học viên tập luyện tại đây. Theo Hiệp hội Boxing Nhật Bản ở Tokyo, không có phòng tập boxing nào khác do trụ trì điều hành ở Nhật.

Trụ trì Chiyuki Yanaru dạy boxing cho học viên

Sinh ra là con trưởng của trụ trì tiền nhiệm, Yanaru từng được kỳ vọng kế thừa ngôi chùa hơn 400 năm tuổi. Ban đầu ông từ chối đi theo bước chân cha. Yanaru thổ lộ: “Tôi không muốn đi trên một con đường định sẵn”.

Nhưng Yanaru thay đổi ý định khi nghe ông nội, lúc đang bệnh nặng, nói: “Con sinh ra trong chùa và được cơ hội đối diện với Đức Phật. Hãy suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì”. Thời điểm ấy Yanaru đang học lớp 11.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học, Yanaru bắt đầu làm việc tại một ngôi chùa ở Nagasaki lúc 22 tuổi. Ở nơi xa lạ, không bạn bè, ông tham gia phòng tập boxing gần nhà để giết thời gian sau giờ làm tại chùa.

Yanaru tự tin về sức mạnh cơ thể, từng tập điền kinh ở trung học cơ sở và bóng chày ở trung học phổ thông và cao đẳng. Chỉ ba tháng sau khi gia nhập phòng tập, ông tham gia sparring (tập đối kháng) lần đầu nhưng bị một học sinh trung học đánh bại. Sự thất bại này kích thích tinh thần chiến đấu của ông.

Chiyuki Yanaru là trụ trì chùa Raikoji

Yanaru tập luyện hai giờ mỗi ngày. Khi phải làm lễ, ông vẫn chạy bộ và tập shadowboxing (tập đấm gió) sau khi về nhà. Boxing cuốn hút ông vì không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn là nhịp thở, thời điểm, tốc độ và chiến thuật với đối thủ. “Nó thực sự thú vị”, Yanaru kể lại. Ông nhận ra boxing là môn thể thao trí tuệ, luôn đòi hỏi phán đoán bình tĩnh.

Yanaru thi đấu nổi bật ở hạng lông (dưới 57 kg) - hệ nghiệp dư (thi đấu theo thể thức thiên về tính điểm kiểu thể thao Olympic) - và đại diện tỉnh Nagasaki tại Đại hội Thể thao Quốc gia bốn năm liên tiếp từ 2002. Ông từng xếp hạng ba toàn quốc năm 2005 tại Okayama.

Sau 5 năm ở Nagasaki, ông chuyển về chùa ở Yukuhashi, Fukuoka. Dù dự định bỏ boxing, Yanaru không thể từ chối lời mời và ra mắt chuyên nghiệp lúc 30 tuổi. Ông thượng đài 3 lần, chưa từng nếm mùi thất bại (2 chiến thắng, 1 trận hòa theo dữ liệu của Box Rec).

Sau khi lên chuyên nghiệp, Yanaru dạy boxing cho trẻ em theo yêu cầu của một câu lạc bộ thể hình ở Buzen, nơi ông từng luyện tập.

"Mỗi đứa trẻ có điểm mạnh riêng, và nhiệm vụ của tôi là phát triển những điểm mạnh đó”, Yanaru chia sẻ. Ông thấy công việc dạy boxing phù hợp với vai trò nhà sư phụng sự Đức Phật.

Năm 2016, Yanaru trở thành trụ trì thế hệ thứ 17 chùa Raigoji khi 39 tuổi. Tháng 3/2022, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, ông mở được phòng tập trong mơ.

Yanaru thường không thể tham gia các buổi tập do phải làm lễ cầu siêu. Trong những trường hợp này, các phụ huynh học viên hỗ trợ tập luyện. Trong sự nghiệp huấn luyện, Yanaru đã đào tạo được Fuchigami Kanae, quán quân ở hạng cân nữ 40kg U15 tại giải vô địch boxing quốc gia Junior Champions League.

Đôi khi, mọi người ngạc nhiên hỏi: “Làm sao một ngôi chùa có thể mở phòng tập boxing?”. Yanaru trả lời: “Khi bạn đánh đối thủ trong boxing, bạn cũng hiểu nỗi đau của họ. Khi trận đấu kết thúc, cả hai chúc mừng nỗ lực của nhau, tinh thần cơ bản là tôn trọng lẫn nhau. Điều này giống với niệm Phật Namu Amida Butsu của phái Jodo Shinshu, nghĩa là tôn trọng lẫn nhau”.

Boxing cũng bắt đầu và kết thúc bằng cúi chào trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và phép tắc. Yanaru hy vọng học trò sẽ phát triển tiềm năng con người thông qua các buổi tập.