Xem An Nhiên 'Trạm cứu hộ trái tim' trả giá, khán giả thán phục Lương Thu Trang

(VTC News) -

Kịch bản phim Trạm cứu hộ trái tim được chia thành hai giai đoạn rõ ràng: Thời điểm Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên (Lương Thu Trang) gắn bó để báo thù và sau khi báo được thù. Cùng với đó, mối quan hệ giữa hai nhân vật này cũng dần thay đổi, từ yêu thương bảo vệ nhau đến mưu toàn tìm cách lừa gạt và cuối cùng là tự "thanh toán" lẫn nhau.

Đặc biệt, kể từ khi Nghĩa ra tù, mâu thuẫn của cặp đôi nham hiểm này chính thức được đẩy lên đến cao trào. Ở tập 47 phim Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa biết được chính xác bé Kitty là con mình, đồng thời nắm được toàn bộ hành động dối trá của An Nhiên nên quyết định "lật mặt" cô vợ luôn tự nhận mình là người hi sinh cho chồng này.

Trường đoạn phim thể hiện diễn xuất ấn tượng của Lương Thu Trang trong "Trạm cứu hộ trái tim".

Đây là trường đoạn phim có tâm lý rất nặng nề đối với nhân vật An Nhiên. Nếu Nghĩa hả hê vì được "bung xõa" sau bao ngày nhẫn nhịn thu thập bằng chứng, sắp xếp bẫy để dụ vợ thì An Nhiên đi từ hoài nghi, thất vọng đến đau đớn và tuyệt vọng khi nhận ra sự tàn nhẫn, lạnh lùng của Nghĩa.

Với mỗi phân cảnh, Lương Thu Trang đều thể hiện rõ nét, linh hoạt cảm xúc của nhân vật khiến màn "cân não" của cặp đôi phản diện trở nên hấp dẫn, chân thực hơn hẳn.

Tâm lý nhân vật được Lương Thu Trang thể hiện rất tinh tế bằng biểu cảm trên gương mặt.

Khán giả có thể thấy đầu trường đoạn phim, An Nhiên còn chút kiêu ngạo khi chất vấn Nghĩa về việc hắn ra tay khiến công việc của cô ta bế tắc. Khi Nghĩa phủi sạch tình cảm của mình, An Nhiên lộ rõ sự dằn vặt, đau đớn và chút hi vọng mỏng manh để níu kéo mối quan hệ này.

Nhưng đến thời điểm hắn chỉ rõ từng hành động toan tính, phản bội của mình, An Nhiên vừa phẫn nộ và bất lực. Cuối cùng, khi bị Nghĩa đẩy ngã lần hai và dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục, An Nhiên hỗn loạn, tuyệt vọng nhưng vẫn cố kìm nén bản năng, không làm hại đến người đàn ông cô rất yêu.

Diễn xuất của Lương Thu Trang trong suốt trường đoạn phim này đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Rất nhiều người để lại bình luận nhận định diễn xuất của Lương Thu Trang chính là điểm sáng giúp họ tiếp tục theo dõi bộ phim đến thời điểm hiện tại.

Dù diễn vai phản diện với tâm lý "vặn vẹo", Lương Thu Trang vẫn nhận được nhiều lời thán phục từ khán giả.

Nhiều người đề nghị đạo diễn cắt bớt những phân cảnh về Mỹ Đình (Thúy Điễm), Vũ (Trương Thanh Long), thậm chí là những phân cảnh của nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) để "tăng đất diễn" cho An Nhiên, giúp phim gay cấn, hấp dẫn hơn.

Trước đó, khi chia sẻ về lần đầu vào vai phản diện, Lương Thu Trang khẳng định đây là nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất với cô: "An Nhiên chắc chắn sẽ là một nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi".

Lý giải về tâm lý nhân vật, nữ diễn viên cho hay: "Trong mỗi con người đều có tham, sân, si, và An Nhiên không đủ tỉnh táo để dùng lý trí trấn áp những thứ đó; cô ấy đã lựa chọn con đường tệ nhất. Nhưng cũng phải như vậy mới có một An Nhiên để mọi người tranh luận. Tâm lý của An Nhiên rất phức tạp, luôn trong tình trạng mất mát, tổn thương nên đôi khi cô ấy cũng rối bời như người đứng giữa ngã ba đường".

Lương Thu Trang thừa nhận bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tâm lý nhân vật.

Lương Thu Trang tiết lộ, vì tâm lý của nhân vật An Nhiên quá nặng nề nên chị bị ảnh hưởng không ít khi hóa thân vào vai diễn này: "Chính tôi cũng bị tâm lý nhân vật chi phối rất nhiều. Có lúc tôi cũng muốn “thoát vai” cho nhẹ đầu nhưng vì tâm lý An Nhiên quá phức tạp nên tôi bắt buộc phải “ăn ngủ” với vai diễn để thể hiện được tối đa sự bất ổn, đa chiều trong nội tâm nhân vật".

Có thể thấy, dù kịch bản phim Trạm cứu hộ trái tim xây dựng nhân vật An Nhiên là một "ác nữ" với rất nhiều toan tính, thủ đoạn độc ác và đôi khi kịch bản cho nhân vật này cũng không thực sự khéo léo, hấp dẫn nhưng nhờ nét diễn ấn tượng, Lương Thu Trang vẫn chinh phục được vai diễn, nhận về nhiều lời thán phục từ phía khán giả.