Trạm cứu hộ trái tim: Bác sĩ bỏ rơi bệnh nhân đang chờ mổ, khán giả nổi giận

(VTC News) -

Sau tập 46 phim Trạm cứu hộ trái tim, khán giả bày tỏ sự bức xúc với hành động của nhân vật Vũ (Trương Thanh Long). Cụ thể, trong tập này Vũ là bác sĩ được chỉ đích danh tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân tên Thạch.

Tuy nhiên, khi bệnh nhân đã được gây mê, đang nằm trên giường chờ tới giờ phẫu thuật thì Vũ nhận được điện thoại từ giúp việc nhà Ngân Hà (Hồng Diễm). Người giúp việc báo rằng con gái Ngân Hà nuốt phải dị vật, bị tím tái và đang nằm ở phòng cấp cứu khoa Nhi.

Phân cảnh Vũ bỏ bệnh nhân trên bàn mổ để đi thăm con gái người yêu.

Nghe tin, Vũ lập tức bỏ lại bệnh nhân, chỉ dặn dò kíp mổ: "Người nhà tôi có người cấp cứu bên khoa Nhi. Bây giờ lùi lại cũng khó, bệnh nhân đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người xử lý ca này giúp tôi nhé. Gọi lên khoa, liên lạc với bác sĩ Mạnh hỗ trợ. Lần trước anh Mạnh tham gia hội chẩn và nắm rất rõ tình hình rồi. Chú ý khối phình rất gần với động mạch cảnh trung trái, cẩn thận bị chết thần kinh và gây tắc mạch máu não".

Nói xong, Vũ vội vã chạy sang khoa Nhi rồi lao vào phòng cấp cứu nơi bé Kitty đang nằm. Khi cô bé được gắp dị vật xong, anh chỉ an ủi Ngân Hà vài câu rồi chạy về phòng cấp cứu.

Lúc này bệnh nhân đã được phẫu thuật xong nhưng kíp mổ cho biết có biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân: "Về mặt kỹ thuật, cuộc can thiệp vẫn thành công nhưng gặp biến chứng có tính xác xuất".

Theo đó, bệnh nhân bị lệch stent và xuất hiện huyết khối di chuyển lên mạch máu não. Do đó, Vũ bị cấp trên khiển trách, song anh cũng chỉ nhận trách nhiệm một cách rất hời hợt: "Em nhận trách nhiệm và thiếu sót là của em".

Vũ hời hợt nhận trách nhiệm vì bỏ bệnh nhân, khiến bệnh nhân gặp biến chứng nguy hiểm.

Cảnh quay này khiến khán giả rất bức xúc vì biên kịch đã xây dựng tình tiết một cách vô lý, hời hợt gây ảnh hưởng đến hình ảnh người bác sĩ. Rõ ràng Vũ được giới thiệu là bác sĩ giỏi, có tâm với nghề nhưng có thể dễ dàng bỏ lại bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ là điều không thể chấp nhận được.

Hơn nữa, bé Kitty đã được đưa đến phòng cấp cứu của khoa Nhi, bản thân Vũ cũng không phải bác sĩ của khoa này nên việc anh chạy tới đó không giúp ích được gì. Trong tình huống này, biên kịch đã để nhân vật Vũ vừa vô trách nhiệm với bệnh nhân, thiếu y đức vừa thiếu hiểu biết.

Đông đảo khán giả đã thể hiện sự tức giận với cách xây dựng nhân vật Vũ và hành động vô lý của anh ta trong tập 46 phim Trạm cứu hộ trái tim.

Đây không phải lần đầu kịch bản phim Trạm cứu hộ trái tim để lộ những "hạt sạn" liên quan đến ngành y. Cụ thể, ở tập 39 của phim, nhân vật bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) muốn lấy tóc của bé Gôn để xét nghiệm huyết thống với Nghĩa nhưng thay vì nhổ sợi tóc có đủ nang tóc theo tiêu chuẩn, biên kịch lại để bà cầm kéo cắt tóc trên đầu cháu bé.

Chi tiết bà Xinh dùng kéo cắt tóc cháu bé để lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Trước đó, nhiều tình tiết phim cũng cho thấy Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên (Lương Thu Trang) cũng dễ dàng thao túng bác sĩ để làm giả hồ sơ bệnh án của Ngân Hà, làm hỏng kết quả thụ tinh nhân tạo của nữ chính, giúp nữ phản diện giả hồ sơ mang thai, cho An Nhiên vào viện nằm với lý do sảy thai dù cô ta không hề mang thai.

Thậm chí, kết quả giám định ADN của Nghĩa với bé Gôn, của Nghĩa với Kitty cũng dễ dàng bị An Nhiên tráo đổi nhiều lần.

Liên tiếp mắc những lỗi sai cơ bản, thậm chí có thể được coi là ngớ ngần về kiến thức y học, bộ phim Trạm cứu hộ trái tim đang nhận về nhiều chỉ trích từ phía khán giả.