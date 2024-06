Trạm cứu hộ trái tim tập 46: Nghĩa dứt tình, ép An Nhiên vào đường cùng

(VTC News) -

Sau khi ra tù, Nghĩa (Quang Sự) âm thầm tìm cách xử lý An Nhiên (Lương Thu Trang). Không chỉ để vợ Việt biết tay bác sĩ nha khoa này có quan hệ mờ ám với An Nhiên, trong tập 46 phim Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa còn hợp tác với cô ta để đẩy An Nhiên đến đường cùng.

Khi được vợ Việt khen chiêu trả thù quá cao tay, Nghĩa thản nhiên: "Chỉ là một công đôi việc, tôi xử lý việc của tôi, cô được việc của mình. Đôi bên cùng có lợi".

Preview "Trạm cứu hộ trái tim" tập 46.

Ngoài ra, Nghĩa còn gợi ý để vợ Việt ép An Nhiên vào đường cùng về mặt tài chính và thừa nhận đã quyết định dứt tình với cô vợ mưu mô của mình: "Spa này là tài sản chung giữa vợ tôi và chồng cô. Bây giờ cô nắm đằng chuôi, cô muốn thế nào thì họ phải theo. Khi hết tình thì cứ chắc ăn về mặt tài chính". Nghe vợ Việt thông báo sẽ ép An Nhiên phải mua lại toàn bộ cổ phần spa, Nghĩa tỏ ra rất hài lòng.

Diễn biến khác đáng chú ý trong Trạm cứu hộ trái tim tập 46 là mối quan hệ của vợ chồng Mỹ Đình (Thúy Diễm) và Nam. Do bị đôi bên gia đình "chăm sóc quá đà" vì mang thai, cô nàng "sân vận động" bắt đầu chán nản.

Mỹ Đình tìm mọi cách né tránh sự quan tâm của cả mẹ chồng khiến Nam phải trách yêu: "Mẹ Xuân gọi thì lấy cớ mẹ Mến gọi. Mẹ Mến gọi thì đổ cho mẹ Xuân, ghê nhỉ".

Mỹ Đình chán nản vì bị gia đình "giám sát" khi mang thai.

Bị chồng nhắc nhở, Mỹ Đình than: "Anh không thấy mệt cho em hả? Một ngày phải báo cáo đầy đủ cho bên nội bên ngoại 3 lần. Mệt lắm chứ bộ. Cứ như bị ở tù đến nơi. Cũng may một lần bầu 3 đứa, nghĩa là chỉ cần bầu một lần là xong rồi. Chứ mỗi lần bầu lại bị nguyên cả đội quân giám sát, có khác gì ở tù 9 tháng 10 ngày đâu".

Thấy vợ than thở, Nam hài hước đề nghị: "Em năng suất đấy. Hay đang tiện đây, mình làm 4 lần đi, được 12 đứa đúng một đội bóng".

Trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 46, Ngân Hà quyết tâm theo đuổi hạnh phúc với Vũ.

Trong khi đó, Ngân Hà (Hồng Diễm) đã nhận ra tình cảm với Vũ (Trương Thanh Long) nên quyết định tìm gặp bà Trúc (NSND Thu Quế). Cô cho bà Trúc biết bản thân sẽ theo đuổi hạnh phúc với Vũ: "Lần trước cháu đã nói với cô là cháu hiểu quan điểm của cô về chuyện của cháu và anh Vũ. Cháu cũng đã giữ khoảng cách với anh ấy. Khi anh Vũ cầu hôn, cháu cũng đã từ chối.

Nhưng cháu nghĩ cuộc sống luôn vận hành, xoay chuyển. Cháu có thể xin chút thời gian để cô dần chấp nhận cháu có được không?".

Trạm cứu hộ trái tim tập 46 lên sóng vào tối 24/6.