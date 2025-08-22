Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chiếm toàn bộ thành phố Gaza

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Israel đưa ra phát biểu này sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố giai đoạn đầu tiên của chiến dịch chiếm thành phố Gaza ở phía bắc vùng đất đông dân Palestine, nơi được mô tả là thành trì của Hamas.

Phát biểu hôm 21/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu trục xuất Hamas vẫn không thay đổi. "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó. Chưa bao giờ có nghi ngờ chúng tôi không để Hamas ở lại đó", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Netanyahu cũng trích dẫn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng tuyên bố Hamas "không thể ở lại" Gaza.

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump nói đúng nhất, ông ấy nói Hamas phải biến mất khỏi Gaza".

Đồng thời, ông Netanyahu lập luận xung đột "có thể kết thúc ngay hôm nay" nếu Hamas đồng ý thả những con tin còn lại, giải giáp và "phi quân sự hóa Gaza".

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yisrael Katz phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza và sơ tán cư dân tại đây. Kế hoạch dự kiến sẽ được trình lên Nội các An ninh Israel hôm nay (21/8).

Quân đội Israel cũng tuyên bố huy động khoảng 60 nghìn quân dự bị và gia hạn nghĩa vụ quân sự đối với 20 nghìn binh sĩ như một phần của quá trình chuẩn bị cho giai đoạn chiến dịch mới mang tên “Chiến xa Gideon”.

Cùng thời điểm, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cảnh báo cuộc tấn công của Israel sẽ dẫn đến "cái chết và sự tàn phá hàng loạt". Hội Chữ thập đỏ và nhiều tổ chức nhân đạo khác cũng kêu gọi Israel dừng chiến dịch này vì số người Palestine thiệt mạng chính thức ở Gaza kể từ tháng 10/2023 vượt quá 62.000 người trong tuần này.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng thúc đẩy một số quốc gia cân nhắc việc chính thức công nhận Nhà nước Palestine, bao gồm cả Pháp, quốc gia hứa sẽ làm như vậy vào tháng tới.