Xe tải tông nhiều phương tiện ở TP Huế, 4 người thương vong

Khoảnh khắc xe tải tông nhiều phương tiện đang đi trên đường ở TP Huế làm 4 người thương vong

Ông Hoàng Văn Bình - Chủ tịch UBND phường Phong Quảng (TP Huế) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h35 ngày 22/1 xe tải mang biển số 75A - 386.30 (chưa rõ thông tin người điều khiển) đang di chuyển trên tuyến đường ở phường Phong Quảng thì bất ngờ tông vào nhiều phương tiện trên đường gây tai nạn. Theo camera của một hộ gia đình sống ven đường ghi lại thì có ít nhất 3 phương tiện gồm xe máy và xe đạp điện bị xe tải tông.

Lãnh đạo phường Phong Quảng cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các phương tiện liên quan vụ tai nạn hư hỏng. Hiện, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời thu thập thông tin, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Cách đây gần 10 ngày, tại Thanh Hoá cũng vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 9 người thương vong. Cụ thể, khoảng 3h40 ngày 14/1 ô tô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45). Khi đến Km 334+300 đoạn qua xã Nhạ Lọc (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ). Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Tr. điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đâm va vào đuôi xe đầu kéo.