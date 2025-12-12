Khởi tố vụ xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam, 5 người thương vong

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người thương vong trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Liên quan vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, lúc 5h30 ngày 8/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường ô tô tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh làm 5 người thương vong.

Thời điểm trên, ô tô tải mang biển số 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Đầu xe tải biến dạng, hư hỏng hoàn toàn sau cú tông mạnh.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận cabin xe trong tình trạng bị biến dạng mạnh, không thể mở bằng các phương pháp thông thường nên phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cabin xe, mở rộng không gian cabin, tạo lối tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng, phương tiện chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đưa được được 5 người ra ngoài, trong đó 2 người chết tại chỗ; 3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cấp cứu.