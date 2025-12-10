Đi bộ băng qua quốc lộ 1, bà lão 79 tuổi bị xe tải tông chết

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h20 tại Km 639+734, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua (xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị). Thời điểm trên, bà D.T.T (SN 1946, ngụ tại thôn 6, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) đi bộ băng qua đường thì bị ô tô tải mang biển kiểm soát 77h-101xx do ông Nguyễn Hữu D. (SN 1982, trụ tỉnh Gia Lai) cầm lái di chuyển theo hướng Nam - Bắc tông trúng.

Cú tông quá mạnh khiến bà T. chết tại chỗ. Công an xã Đông Trạch cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, hướng dẫn giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh đoạn qua tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô đầu kéo làm 2 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, lúc 5h30 ngày 08/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm trên ô tô tải mang biển số 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ móc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên trên đường cao tốc.

Ngay lập tức Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ và 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận cabin xe trong tình trạng bị biến dạng mạnh, không thể mở bằng các phương pháp thông thường nên phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cabin xe, mở rộng không gian cabin, tạo lối tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng, phương tiện chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đưa được được 05 người ra ngoài, trong đó 2 người chết tại chỗ; 3 người bị thương nặng, chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cấp cứu.