Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc: Thêm một nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sáng 9/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 10 trường hợp bị thương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong số 10 nạn nhân nhập viện, bà Trần Thị V. (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương, lách độ II, chấn thương thận trái độ 2.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã khiến 4 người vong.

Khoảng 4h10 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính tài xế, chở 12 hành khách) xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-36035 do Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) cầm lái.

Cú va chạm khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.N)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hôm qua (8/12) tại Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 5 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635+450 theo hướng Bắc – Nam, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-327.XX kéo rơ-móoc biển số 63R-004.XX do anh Nguyễn Văn H. (trú tại tỉnh Đồng Tháp) cẩm lái xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 36H-054.XX do anh Trần Văn T. (trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam đoạn qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) ùn tắc kéo dài.