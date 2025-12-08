Cao tốc Bùng - Vạn Ninh vẫn ách tắc sau vụ tai nạn làm 5 người thương vong

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 13h ngày 8/12 cao tốc Bùng-Vạn Ninh làn Bắc Nam vẫn đang bị ách tắc kéo dài sau vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải làm 5 người thương vong. Trong khi làn hướng Nam - Bắc, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.