Cao tốc Bùng - Vạn Ninh vẫn ách tắc sau vụ tai nạn làm 5 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người thương vong trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 13h ngày 8/12 cao tốc Bùng-Vạn Ninh làn Bắc Nam vẫn đang bị ách tắc kéo dài sau vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô tải làm 5 người thương vong. Trong khi làn hướng Nam - Bắc, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.
Một xe cẩu cỡ lớn được lực lượng chức năng huy động đến hiện trường để đưa phương tiện gặp tai nạn ra khỏi cao tốc, sớm thông xe.
Tại hiện trường, các phương tiện được lực lượng chức năng phân luồng giao thông.
Các phương tiện di chuyển hướng Bắc - Nam được hướng dẫn đi qua đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để tránh vị trí ách tắc trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh.
Ngoài ra, lực lượng kỹ thuật hình sự cũng có mặt để thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Đầu của chiếc xe tải biến dạng, hư hỏng gần như hoàn toàn sau cú tông mạnh vào xe đầu kéo làm nhiều người thương vong.
Thùng xe chiếc xe tải chở khá nhiều vật liệu giống bê tông giả đá, sau tai nạn số vật liệu này vỡ, vung vãi xuống đường rất nhiều.
Trước đó, khoảng 5h30 ngày 8/12, ô tô tải biển số 36H-054.XX do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển di chuyển trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh hướng Bắc - Nam. Khi đến Km635+450 đoạn qua xã Hoàn Lão (Quảng Trị) tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 61C-327.XX, kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.XX do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trútỉnh Đồng Tháp) điều khiển.
Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương. Hiện danh tính các nạn nhân cũng như tình hình sức khoẻ những người bị thương vẫn chưa được công bố.
