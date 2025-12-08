Xe đầu kéo va chạm xe tải trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 5 người thương vong

(VTC News) -

Hiện trường tai nạn trên cao tốc ở Quảng Trị làm 5 người thương vong

Khoảng 5h30, ngày 8/12, trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh đoạn qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô tải khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại Km635+450 theo hướng Bắc – Nam, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-327.XX kéo rơ-móoc biển số 63R-004.XX do anh Nguyễn Văn H. (SN 1966, trú tại tỉnh Đồng Tháp) cẩm lái xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 36H-054.XX do anh Trần Văn T. (SN 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. Hiện danh tính những người bị nạn chưa được công bố.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 5 người thương vong.

Tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam đoạn qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) ùn tắc kéo dài. Hiện, các lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều tiết, phân luồng giao thông và thực hiện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Hoà Liên cũng xảy ra tai nạn khiến một ô tô bán tải bị húc văng xuống suối.

Theo đó, khoảng 17h ngày 6/12, ô tô tải chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì xảy ra sự cố mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một ô tô bán tải chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối, trên xe thời điểm này có 4 người. Vụ tai nạn làm một người bị thương, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo gửi các cơ quan liên quan về việc thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến.