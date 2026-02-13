Ô tô 45 chỗ nhồi nhét 83 hành khách, bị phạt hơn 200 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 13/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) lập biên bản xử phạt ô tô nhồi nhét khách chạy tuyến Tuyên Quang - Bắc Ninh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về xử lý thông tin phản ánh qua Zalo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã dừng kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 23C-045.XX tại khu vực Trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế là Lý Văn Đ. (SN 1986, trú tại Tuyên Quang), trên ô tô 45 chỗ có 83 hành khách (chở quá 38 người so với quy định).

Xe khách chở quá 38 người bị xử phạt.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Lý Văn Đ. về hành vi điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người được phép chở của phương tiện. Với hành vi này, tài xế Đ. bị phạt 57 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đồng thời, chủ phương tiện là HTX Thương mại dịch vụ T.P2 (trụ sở tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) cũng bị lập biên bản xử phạt về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168. Với lỗi này, chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng và bị tước phù hiệu tuyến cố định 2 tháng.

Tổng số tiền phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 207 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT buộc chủ phương tiện bố trí ô tô khác để chở số hành khách vượt quá quy định.

Người dân có thể thông tin trường hợp chủ xe nhồi nhét khách, thu sai giá vé đến đường dây nóng của Cục CSGT, hoặc gửi phản ánh qua các ứng dụng VNeTraffic, VNeID... để được giải quyết kịp thời.