Xe khách 46 chỗ nhồi nhét 82 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 170 triệu

(VTC News) -

Ngày 3/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 19h ngày 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố nhận tin báo của người dân qua đường dây nóng (0899.676.767) về xe ô tô khách mang BKS 29F-008.75 đang hoạt động trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chở quá số người quy định.

Xe khách 46 chỗ nhồi nhét 82 người.

Đơn vị này đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung kiểm tra xe ô tô trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách trên chở 82/46 người, vượt quá 36 người.

Tài xế là Phạm Phú K. (SN 1991, trú tại Vĩnh Am, Hải Phòng) không xuất trình được giấy phép lái xe, đồng thời xe chở hành khách tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Trạm CSGT Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, tạm giữ xe và các giấy tờ liên quan, xử lý chủ phương tiện với các lỗi: giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không cấp lệnh vận chuyển, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tổng mức xử phạt là 171,5 triệu đồng, trong đó Phạm Phú K. bị phạt 38,5 triệu đồng (trừ 6 điểm giấy phép lái xe), còn chủ phương tiện bị xử phạt 133 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe từ 1 đến 3 tháng.