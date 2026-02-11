Người dùng VinFast Evo Grand: Điểm cộng đáng giá từ pin rời và chi phí hời

(VTC News) -

Thiết kế thực dụng và sự tiện lợi của pin kép

Những ngày cuối năm, anh Trần Minh (TP.HCM) quyết định chuyển sang xe máy điện. Yêu cầu của anh là xe nhỏ gọn, linh hoạt nhưng phải đủ khỏe để chở hai người lớn và giải quyết được vấn đề sạc điện bởi anh sống ở chung cư cũ không có hạ tầng điện tối ưu.

Sau nhiều lần cân nhắc và tham khảo các dòng xe trên thị trường, anh Minh quyết định “chốt đơn” chiếc VinFast Evo Grand với thiết kế pin phụ tháo rời, sạc riêng. Nói về đặc điểm này của xe, chuyên gia từ kênh Xe Đời Sống phân tích: “Chủ xe có thể sạc bằng cách tháo cọc nguồn ra và xách pin phụ lên nhà để sạc”. Đây được xem là một điểm cộng lớn về sự linh hoạt, biến viên pin phụ thành một dạng “sạc dự phòng khổng lồ” cho xe, giúp xe tăng tầm hoạt động lên tới 262 km.

Cũng theo chuyên gia này, thiết kế của VinFast Evo Grand mang đến trải nghiệm lái rất tốt với phần yên xe đủ dài để hai người lớn ngồi thoải mái. Đồng thời, khoảng cách từ chỗ để chân người lái đến người ngồi sau cũng được nới rộng, giúp người dùng “không bị cảm giác đụng chân vào nhau” khi dừng đèn đỏ hay di chuyển chậm.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng cũng là một ưu điểm vượt trội được người dùng đánh giá cao. Reviewer của kênh YouTube Q-Review khẳng định: “Riêng về hệ thống đèn của VinFast Evo Grand thì mình hài lòng tuyệt đối... Trong tầm giá từ 20 triệu đồng, không có đối thủ nào có bộ đèn đẹp tuyệt vời và long lanh như vậy, đèn LED thấu kính projector rất sáng và rõ”.

Về trải nghiệm vận hành sau 2 tháng sử dụng, reviewer này đánh giá Evo Grand đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh cho một phương tiện đi phố. Xe được trang bị động cơ Inhub với công suất 2.250W cho tốc độ tối đa 70 km/h. Ưu điểm từ động cơ điện giúp mẫu xe này sở hữu khả năng tăng tốc mượt mà, êm ái.

“Khi chạy trên đường phố, VinFast Evo Grand vận hành êm, động cơ không nghe thấy tiếng gì, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như lướt đi trong gió”, đại diện kênh Q-Review cho hay. Đồng thời, người dùng này cũng cho rằng điểm khiến những người dùng yên tâm khi vận hành Evo Grand còn ở pin LFP - một loại pin có độ bền và tính an toàn cao.

Chi phí hợp lý, cơ hội mua xe máy trúng ô tô

Chi phí sử dụng tối ưu là ưu điểm nổi trội của xe máy điện nói chung và Evo Grand nói riêng. Theo anh Trần Minh, với tổng quãng đường đi làm hằng ngày 40 km, nếu sử dụng chiếc xe xăng cũ trước đây, anh phải tốn khoảng 500.000 đồng/tháng chi phí nhiên liệu. Còn với Evo Grand, trong trường hợp sạc xe tại nhà, chi phí để sạc đầy hai pin trong một lần sẽ chỉ khoảng 15.000 đồng.

“Sạc một lần đi thoải mái cả tuần. Tính ra cả tháng nếu sạc tại nhà tôi chỉ tốn chưa đến 100.000 đồng tiền nhiên liệu”, anh Minh tính toán.

Đó là chưa kể, các chủ xe điện khi sạc tại trụ công cộng trong hệ thống V-Green còn được miễn phí sạc đến ngày 31/5/2027. Chi phí sử dụng thân thiện của các mẫu xe máy điện còn được thể hiện ở giá bảo dưỡng phải chăng. Theo đại diện kênh Q-Review, động cơ điện ít chi tiết, không cần phải thay dầu, nhớt, khiến cho việc nuôi xe trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Về chi phí sở hữu, mùa mua sắm cao điểm cuối năm được xem là thời điểm vàng để xuống tiền khi VinFast đang triển khai loạt chương trình ưu đãi lớn. Khách hàng mua xe máy điện VinFast được hưởng ưu đãi 6% trên giá bán nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Chủ xe cũng sẽ nhận được các chương trình hỗ trợ cho vay trả góp với lãi suất ưu đãi, 0 đồng vốn đối ứng, giúp khách hàng có thể lấy xe về ngay trong ngày.

Đặc biệt, VinFast cũng dành phần quà Tết nhiều bất ngờ cho khách hàng thông qua chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”. Theo đó, từ nay đến 31/3/2026, khách hàng mua xe máy điện VinFast sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Với thiết kế bắt mắt, khả năng sạc pin tiện lợi, chi phí vận hành tối ưu và các chương trình ưu đãi hấp dẫn, VinFast Evo Grand đang khẳng định vị thế là mẫu xe máy điện đáng tiền trong tầm giá 20 triệu đồng.