Xe đầu kéo tông vào taluy rồi bốc cháy ngùn ngụt

(VTC News) -

Khoảng 8h ngày 12/3, xe đầu kéo (chưa xác định biển kiểm soát) đi trên tuyến Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La về Hà Nội. Khi đến Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, chiếc xe bất vào tông vào taluy bên trái rồi lao xuống khu vực vệ đường.

Sau cú va chạm, phần đầu xe bốc cháy. Trong tình huống khẩn cấp, tài xế nhanh chóng rời khỏi cabin nên không bị thương. Chỉ ít phút sau khi tài xế thoát ra ngoài, ngọn lửa bùng lên mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ ô tô.

Nhiều người đi đường dừng lại hỗ trợ, tuy nhiên, lửa bốc cao kèm khói dày đặc khiến việc dập lửa gặp khó khăn.

Xe đầu kéo cháy rụi trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, sáng 12/3. (Ảnh: S.L.)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Sau khoảng 30 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thời điểm xảy ra cháy trong xe cũng không chở hàng hóa.

Thời gian gần đây, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa rải rác. Khu vực Mộc Châu và Vân Hồ có sương mù, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo dốc cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ đúng phần đường, làn đường để hạn chế tai nạn.