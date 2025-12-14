Sạt lở Quốc lộ 6 qua Phú Thọ, nghi 2 xe máy bị vùi lấp.

Chiều 14/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết, khoảng 15h cùng ngày, khối lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt lở, chia cắt Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Khối lượng lớn đất đá bất ngờ sạt lở, nghi vùi lấp 2 người. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Lãnh đạo Công an xã Mai Châu cho biết, sạt lở xảy ra đột ngột, đúng thời điểm nhiều phương tiện lưu thông, nên có khả năng ít nhất 2 xe máy bị đất đá vùi lấp.

Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để huy động thêm lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện giao thông qua khu vực sạt lở bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông.