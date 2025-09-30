Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 156.000 đảng viên đến từ 103 đảng bộ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; tỉnh Bắc Ninh cùng các địa phương trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua gần 40 năm đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh giai đoạn 2025 - 2030 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã quyết tâm cao, linh hoạt, đột phá, đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quan trọng trên các lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 8,98%/năm, trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bình quân giai đoạn 2021 - 2025, giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng 11%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng duy trì ở ngưỡng hai con số. Hoạt động ngoại thương được mở rộng cùng với xu hướng mở rộng kinh tế đối ngoại của đất nước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ước 659 tỷ USD, tăng 1,76 lần so với giai đoạn trước.
Cũng trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã thu hút 1.731 dự án, điều chỉnh tăng vốn 1.207 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 25,1 tỷ USD… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 264.187 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm, đứng thứ 6 cả nước.
Ghi nhận những kết quả của tỉnh Bắc Ninh đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu đạt được là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đổi mới, sáng tạo, tìm tòi hướng đi đúng đắn của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây; sự kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Bắc Ninh mới phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đất nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và ông Nguyễn Văn Gấu.
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Đại hội.
Chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc.
