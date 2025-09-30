Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ghi nhận những kết quả của tỉnh Bắc Ninh đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tựu đạt được là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đổi mới, sáng tạo, tìm tòi hướng đi đúng đắn của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây; sự kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Bắc Ninh mới phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đất nước.