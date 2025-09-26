Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI

Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 366 đại biểu đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên và hơn 1,4 triệu Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” anh hùng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, cửa ngõ quốc tế, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, phên giậu của Tổ quốc.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự và chỉ đạo tại Đại hội.
Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động,...
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà nhiệm kỳ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đạt được. Cùng với những thành quả đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, Đại hội đại biểu khóa XVI sẽ xây dựng những quyết sách quan trọng để tiếp tục có bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.
Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổng kết nhiệm kỳ, Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, với mức bình quân 5 năm ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần trung bình cả nước. Năm 2025, GRDP toàn tỉnh dự kiến đạt 395 nghìn tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người vượt 11.000 USD, cao gấp 2,23 lần mức chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm tới 95,9% GRDP.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Tại Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.
Kết quả, 55 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội diễn ra với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.
