Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà nhiệm kỳ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đạt được. Cùng với những thành quả đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, Đại hội đại biểu khóa XVI sẽ xây dựng những quyết sách quan trọng để tiếp tục có bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.