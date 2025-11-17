Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ 1/6/2026.

Thông tư này quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, trong đó quy định cụ thể tỉ lệ phối trộn, pha chế nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn, pha chế, sử dụng xăng sinh học dùng cho động cơ xăng.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Như vậy, so với đề xuất trước đó, lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 chậm hơn 6 tháng. Trước đó, Bộ Công Thương từng đề xuất, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Xài E10, vẫn duy trì xăng E5 tới hết 2030

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 50 là cho phép tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, căn cứ theo tình hình thực tế về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung, cầu, giá cả và những biến động khác có liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định điều chỉnh tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, bổ sung chủng loại mặt hàng xăng kinh doanh trên thị trường phù hợp để đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc sử dụng diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, pha chế, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học B5, B10.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công được giao làm đầu mối, phối hợp, đề xuất với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát, xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất, tồn trữ, phối trộn, pha chế, vận chuyển, phân phối, kinh doanh nhiên liệu sinh học, xăng E5 RON92, xăng E10 và nhiên liệu diesel sinh học B5, B10.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Tài chính xây dựng, kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế, phí và chính sách tài chính khác để thúc đẩy kinh doanh và sử dụng xăng sinh học, nhiên liệu sinh học; hướng dẫn phương pháp tính giá bán xăng sinh học, các yếu tố hình thành giá bán xăng sinh học đảm bảo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.