Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

Sau đúng 1 tháng mở bán xăng sinh học E10 (xăng pha 10% ethanol), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, 4 cửa hàng ở Hà Nội trung bình mỗi ngày tiêu thụ gần 10m³.

Khách mua xăng E10 đang dần tăng

Cụ thể, từ ngày mở bán thí điểm 1/8 đến hết ngày 31/8, cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân bán được hơn 108 m³; cửa hàng xăng dầu Liên Ninh bán hơn 64m³; cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh tiêu thụ được hơn 57m³ và cửa hàng xăng dầu Châu Can tiêu thụ gần 9m³.

Số lượng tiêu thụ xăng E10 RON95 của PVOIL tại Hải Phòng khoảng 100m³, trong đó cửa hàng xăng dầu Thành Tô tiêu thụ khoảng 40m³ và cửa hàng xăng dầu Tân Dương bán hơn 60m³.

Lượng xăng E10 tiêu thụ ngày càng tăng. (Ảnh: Minh Đức)

PVOIL cũng cho biết, kể từ ngày 28/8, đơn vị gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại 5 cửa hàng khu vực miền Trung. Tính đến hết ngày 31/8, cửa hàng xăng dầu Thiên Bút (Quảng Ngãi) bán được gần 3,5m³; cửa hàng xăng dầu Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) bán được gần 1m³; các cửa hàng xăng dầu Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng (Quảng Ngãi) bán được hơn 15m³.

“Khách hàng đều có nhu cầu mua trải nghiệm xăng E10 và sự tiếp nhận đang dần tăng. Để chuẩn bị cho lộ trình đưa xăng E10 vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026, PVOIL đang nâng cấp và cải tạo các trạm pha chế xăng E5 RON92 hiện nay của PVOIL tại các điểm kho chiến lược trên cả nước, đáp ứng nhu cầu kinh doanh xăng E10”, đại diện PVOIL cho biết.

Tại TP.HCM, xăng E10 cũng đang dần được người tiêu dùng chấp nhận nhưng sản lượng bán ra chưa cao.

“Hiện đơn vị bán xăng E10 tại 36 cửa hàng. Trung bình mỗi ngày ước tính đơn vị tiêu thụ khoảng 40m³ xăng E10, tăng gấp đôi so với thời gian đầu triển khai. Đến hết ngày 31/8, chúng tôi tiêu thụ được gần 1.500m³. Tuy nhiên, lượng xăng E10 được tiêu thụ chỉ tương đương 1/10 xăng RON95”, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đơn vị bán xăng E10 tại TP.HCM cho biết.

Số liệu trên cho thấy xu hướng và thói quen của người tiêu dùng đang có sự thay đổi tích cực đối với xăng E10.

Hiện xăng sinh học E10 được Petrolimex và PVOIL bán với giá hơn 20 nghìn đồng/lít. Cụ thể, tại phiên điều chỉnh giá ngày 28/8, xăng E10 RON95-III của Petrolimex ở vùng 1 có mức giá 20.080 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III ở vùng 2 giá 20.480 đồng/lít.

Tại PVOIL, xăng E10 RON95-III có giá 20.080 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III trong phiên điều hành ngày 28/8 tăng 240 đồng/lít so với phiên điều chỉnh ngày 21/8. Trước đó, tại PVOIL, giá bán lẻ xăng E10 RON95-III mở bán ngày 21/8 là 19.840 đồng/lít.

Cần thời gian để người tiêu dùng thích ứng

Theo các chuyên gia, tình hình bán xăng E10 hiện nay cũng giống thời điểm xăng E5 mới ra mắt năm 2014, khi người tiêu dùng chưa quen.

"Có khách hàng sẵn sàng sử dụng, nhưng cũng có người chọn quay lại dùng xăng khoáng cho yên tâm. Vì vậy, tình hình tiêu thụ xăng E10 hiện tại là bình thường, bởi bất kỳ sản phẩm mới nào cũng cần thời gian thâm nhập thị trường để người tiêu dùng làm quen", một cán bộ Petrolimex cho biết.

Để xăng E10 được chấp nhận rộng rãi, ngoài mở rộng điểm bán, cần đẩy mạnh truyền thông và đa dạng sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ lợi ích, yên tâm sử dụng loại nhiên liệu thân thiện môi trường này.

Người tiêu dùng ngày càng thích ứng sử dụng xăng E10. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai, cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá về E10 và cần ít nhất 6 tháng để xem phản ứng thị trường.

“Để một chính sách đi vào cuộc sống, cần có sự đồng thuận của người tiêu dùng và lộ trình hợp lý. Có thể triển khai E10 ở các thành phố lớn trước, sau đó mới về nông thôn. Đặc biệt, phải có sự chung tay của người dân và sự hào hứng của các nhà bán lẻ, nếu không, chính sách sẽ rất khó thành công”, ông Phụng nhấn mạnh.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nhận định, việc sử dụng xăng E10 được đánh giá có thể giảm tới 25-30% khí thải hydrocarbon độc hại. Đây là mục đích chính mà các nước như Mỹ, EU đã chuyển đổi sang xăng sinh học từ lâu.

“Xăng E10 được đánh giá là phù hợp với các phương tiện sản xuất sau năm 2.000. Tuy nhiên, người dân cần chú ý khuyến cáo của nhà sản xuất xe để chọn loại xăng có chỉ số RON phù hợp", ông Bảo nói.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, việc Petrolimex và PVOIL thí điểm bán xăng sinh học E10 là bước thăm dò thị trường, đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần cho việc phân phối toàn quốc, dự kiến từ năm 2026.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Lâm Đồng cho rằng, cần có những khảo sát cụ thể trước khi áp dụng đại trà. Chủ trương xanh hóa là hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên các bộ, ngành khi đưa ra chính sách cần có lộ trình để người dân chuyển đổi từ từ, đảm bảo cuộc sống ổn định.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Bộ đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là E10.

Từ 1/1/2031, toàn bộ xăng bán ra cho phương tiện cơ giới là xăng E15, hoặc xăng sinh học với tỉ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định căn cứ thực trạng phát triển các phương tiện cơ giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.

Về mức tiêu thụ và nguồn cung, Bộ Công Thương cho biết, cả nước sẽ cần 1,5 triệu m³ xăng E10 mỗi năm để phối trộn, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024.

Việt Nam hiện có 6 nhà máy etanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000m³ mỗi năm. Các nhà máy hoạt động hết năng lực sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu etanol cho pha chế E10. Phần còn thiếu, nhà điều hành cho biết có thể bù đắp bằng nguồn nhập khẩu từ Mỹ và Brazil - hai quốc gia sản xuất cồn lớn nhất thế giới, với kênh tiếp nhận tại các cảng lớn như B12 (Quảng Ninh), Nhà Bè (TP.HCM), Vân Phong (Khánh Hòa).

Về khả năng tồn trữ, phối trộn xăng sinh học, Bộ Công Thương cho biết Petrolimex và PVOIL có năng lực vượt nhu cầu. Các doanh nghiệp khác như BSR (Dung Quất), Sài Gòn Petro cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đủ khả năng tham gia phối trộn.

"Xét về năng lực sản xuất, nhập khẩu và phối trộn, Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai bắt buộc E10 từ 1/1/2026", Bộ Công Thương khẳng định.